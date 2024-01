O Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), localizado na capital paulista, recebeu 530.235 visitantes no ano passado. Segundo um balanço da instituição, o número representa um aumento de 21% de público em relação a 2022.

Prédio do Masp na avenida Paulista, em São Paulo - Eduardo Knapp - 22.mar.2020/Folhapress

Do total de visitantes de 2023, 56% ingressaram no museu de forma gratuita. Às terças-feiras e na primeira quinta de cada mês, o Masp tem entrada liberada para todas as pessoas sem a cobrança dos R$ 60 do ingresso.

O museu emprestou 56 obras a outras instituições culturais ao longo do ano passado. Além disso, 70 novos trabalhos foram incorporadas ao seu acervo —sendo 11 de artistas negros, 30 de indígenas e 24 de mulheres.

PINCEL

Os artistas Elisa Stecca e Willy Biondani receberam convidados para o brunch de encerramento da exposição "Tangências", em São Paulo, na semana passada. O estilista Dudu Bertholini e a artista plástica Verena Matzen marcaram presença no evento, que ocorreu no ateliê Elisa Stecca, no bairro do Sumaré, na capital paulista.