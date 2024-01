Os furtos e roubos de celulares na avenida Paulista, na região central de São Paulo, tiveram queda de 29% em 2023, segundo dados enviados à coluna pela Secretaria estadual da Segurança Pública (SSP) do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

De janeiro a novembro do ano passado foram contabilizados 3.600 boletins de ocorrência dos dois crimes na via, ante 5.100 registros de furtos e roubos de aparelhos no mesmo período de 2022.

Policiais militares durante ronda pela avenida Paulista, na região central de São Paulo - Rivaldo Gomes - 27.jul.2022/Folhapress

A SSP afirma que a queda é ainda maior, de 47%, se for levado em consideração os meses de junho a novembro. Em 2022, a Polícia Civil compilou 3.900 ocorrências dos crimes na Paulista no período analisado. Já de junho a novembro de 2023 foram 2.000.

O governo estadual fez o levantamento com base nos registros dos distritos policiais da Consolação (4º) e do Jardins (78º), que reúnem todos os casos de furtos e roubos de celulares na avenida Paulista.

Segundo a SSP, a queda é fruto de ações integradas que foram adotadas na região, como a ampliação do policiamento ostensivo e a intensificação nas investigações e operações para o desmantelamento de quadrilhas que atuam na receptação dos aparelhos.

Considerada a avenida mais famosa da capital paulista, a Paulista se tornou conhecida também pela frequência com que esse tipo de crime ocorre no local.

No ano passado, o UOL divulgou uma análise feita pela consultoria B4Risk, que mostrou que a Paulista foi a via com maior incidência de furtos e roubos de celulares da cidade de São Paulo no primeiro semestre de 2023, com 2.668 ocorrências. A rua Augusta apareceu na sequência, com quase metade dos registros dos crimes: 1.410.

De acordo com a SSP, os furtos e roubos dos aparelhos seguiram em tendência de alta na Paulista até abril do ano passado. A queda começou em maio (-30%) e seguiu no mês de junho (-49%), embora tenha sido verificado um pequeno aumento em julho (4%).

A partir de agosto de 2023, segundo a SSP, o policiamento foi reforçado com o deslocamento de 350 policiais militares para 35 pontos da região. Os agentes atuaram no local por meio do programa Atividade Delegada, fruto de um convênio entre a Prefeitura de São Paulo e o governo estadual em que os PMs podem reforçar o policiamento em seus dias de folga.