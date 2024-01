Seis dos oito funcionários que foram demitidos da Secretaria Municipal de Relações Internacionais de São Paulo após a saída de Marta Suplicy, agora ex-titular da pasta, eram mulheres. A ex-prefeita deixou a gestão de Ricardo Nunes (MDB) para retornar ao PT e ser vice de Guilherme Boulos (PSOL) na eleição municipal.

As demissões começaram após o ex-chefe de gabinete de Marta, Rodrigo Massi, que havia sido demitido por ela em novembro, retornar ao posto. Segundo funcionários ouvidos pela coluna, ele havia sido afastado por problemas com membros da equipe.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes - Marcelo Oliveira - 6.nov.2023/Onzex Press e Imagens/Agência O Globo

Uma servidora ouvida pela coluna, que pediu para não ter o seu nome revelado, afirma que nunca foi "tratada com tamanho desrespeito" em sua demissão. Ela narra que, ao ser informada de sua saída, Massi teria dito que ela teria que deixar o prédio imediatamente.

"Ele ficou na frente do meu computador, de braços cruzados, esperando eu pegar minhas coisas, me pressionando, e me acompanhou até o elevador", conta. A servidora diz que houve casos de pessoas que não tiveram tempo para se despedir dos seus colegas ou mesmo para falar com superiores sobre a saída.

Ainda segundo relatos, uma funcionária foi alertada de que a Guarda Civil Metropolitana seria chamada caso ela não saísse.

Como mostrou o Painel, ainda que a mudança de servidores diante da troca de chefe da pasta seja algo comum, a maneira como as dispensas foram encaminhadas gerou suspeita de retaliação.

À coluna, funcionários afirmam que alguns dos nomes dispensados ocupavam cargos técnicos e não eram próximos de Marta. Uma das funcionárias demitidas, por exemplo, trabalhava na secretaria antes mesmo da chegada da ex-prefeita de São Paulo.

Ainda chamou a atenção que, em quase sua totalidade, os demitidos eram mulheres.

Na época em que Massi foi demitido, ainda na gestão de Marta, e a assessoria da então chefe da pasta disse que as decisões foram motivadas por uma necessidade de "mudança de perfil" nos cargos.

Procurada, a pasta diz, em nota, "que os servidores comissionados na Secretaria Municipal de Relações Internacionais ocupavam cargos de confiança, conforme regulamento em vigor".

"A troca de titularidade na pasta demanda a disponibilidade de vagas para uma reorganização da equipe que, naturalmente, deve ser do novo titular", afirma ainda.

MODERNISMO

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prestigiou a estreia do espetáculo "Tarsila, a Brasileira", no Teatro Santander, na noite de quarta (24), em São Paulo. A autora e o diretor da peça, José Possi Neto e Anna Toledo, estiveram lá. A diretora Luciana Ramanzini e a mulher, a atriz Vera Zimmermann, compareceram.