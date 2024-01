O número de pessoas presas em 2023 no centro da cidade de São Paulo deu um salto de 25,9% em relação ao ano anterior. Foram 6.553 detidos na região, que foi palco de cenas de violência que atingiram até mesmo ícones como o Bar Brahma.

Ação de zeladoria no fluxo da cracolândia para retirar barracas e recolher lixo feita em conjunto de forças de segurança - Danilo Verpa/Folhapress

SALTO 2

Em cenas definidas como de uso aberto de drogas, o aumento no número de prisões foi de 49,2%, segundo dados oficiais do governo.

QUEDA

Com a crise e o aumento do policiamento, diversos crimes, no entanto, registraram queda no centro. Roubos caíram 7,5%, furtos, 0,4%, roubos de veículos, 21,9%.

CURVA

Já o furto de veículos aumentou 6,2%, e o de estupro, 6%.

LUZ

O índice de estupros cresceu em todo o país e é em parte creditado ao aumento do número de notificações: com campanhas de alerta às mulheres e maior debate sobre o assunto, os registros, dizem especialistas, tendem a aumentar.

PURPURINA

As atrizes Mariana Ximenes e Fabiana Karla compareceram ao Baile de Carnaval do Hotel Rosewood, em São Paulo, na noite de quarta-feira (24). O estilista Dudu Bertholini e a modelo Gianne Albertoni também passaram por lá.