O estádio do Morumbi, agora chamado de MorumBis, sediará na próxima segunda-feira (29) um ato de assinatura de contratos para a realização de obras no córrego Antonico, na zona sul de São Paulo.

Localizado nas proximidades do estádio, o córrego transborda e causa enchentes na comunidade de Paraisópolis e em seu entorno várias vezes por ano, afetando também as atividades do clube tricolor.

O estádio Cícero Pompeu de Toledo, o MorumBis, em São Paulo - Eduardo Knapp - 1º.out.2020/Folhapress

Parte das obras para a solução do problema são de alçada da Prefeitura de São Paulo. Já os contratos que serão assinados na próxima semana detalharão a parte do projeto que cabe ao governo do estado. A proposta prevê a canalização do córrego e a construção de piscinões.

O presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares, tem mantido contato com as gestões municipal e estadual para discutir o tema desde que chegou ao cargo, no início de 2021. Partiu dele a proposta de que a cerimônia de assinatura fosse realizada no estádio do time.

Além do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de seus auxiliares, deverão comparecer à solenidade representantes da Prefeitura de São Paulo e dirigentes do clube de futebol.