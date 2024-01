A ministra da Saúde, Nísia Trindade, pretende exaltar a parceria entre os setores público e privado e propor a criação de uma cooperação regional para o desenvolvimento de medicamentos e vacinas em discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, nesta segunda-feira (15).

A chefe da pasta participará de um jantar de boas-vindas oferecido a lideranças globais da saúde presentes ao evento. Para sua fala, Trindade preparou um texto em que diz que a parceria público-privada, no Brasil, é vital para a produção de remédios, imunizantes e outros insumos médicos.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília - Pedro Ladeira - 16.nov.2023/Folhapress

A ministra ainda irá citar a retomada do Complexo Econômico Industrial da Saúde no Brasil, que busca fortalecer a produção nacional de insumos de saúde e reduzir a dependência do país do mercado internacional, para sinalizar que o segmento privado é essencial para a sua execução.

"Visamos a uma nova indústria: sustentável e inovadora, onde possamos combinar as vantagens de nossa sólida produção e pesquisa no setor público com as do setor privado", diz um trecho do discurso, obtido pela coluna.

A ministra da Saúde deve afirmar também que a pesquisa, o desenvolvimento e a produção nacional de produtos de saúde podem proteger pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas que vivem em países em desenvolvimento, e evitar crises aprofundadas como a da Covid-19.

"Queremos fomentar parcerias para promover pesquisa e desenvolvimento e acordos avançados de mercado para tornar novos produtos economicamente viáveis", afirma o discurso preparado, que citará também o combate a enfermidades como a dengue, a malária e a doença de Chagas.