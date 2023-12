O Instituto Butantan, ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, e o Ministério da Saúde assinaram um acordo que prevê investimento de R$ 386 milhões na construção de fábricas de vacinas de RNA mensageiro (mRNA) e para a finalização da planta de produção de soros liofilizados. A parceria ocorre por meio da Fundação Butantan, entidade privada de apoio ao Instituto.

Os imunizantes de RNA mensageiro utilizam uma parte do código genético do vírus para levar às células uma "receita" que ensina o sistema imunológico a produzir anticorpos contra a infecção. Essa tecnologia é distinta da adotada pelas vacinas tradicionais e é considerada uma das mais avançadas do mundo.

Esse tipo de imunizante foi licenciado pela primeira vez na pandemia de Covid-19 por farmacêuticas como a Pfizer e a Moderna.

Prédio do Instituto Butantan, em São Paulo - Butantan

O investimento acordado integra a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), lançada pelo governo federal, com a ideia de aumentar a autonomia do país na produção de imunobiológicos.

Do total, R$ 72 milhões serão destinados para a fábrica de imunizantes de mRNA, que será instalada dentro do Centro de Produção Multipropósito de Vacinas (CPMV), na sede do Butantan, em São Paulo.

Já outros 222 milhões serão investidos na planta de processamento de soros, que também faz parte do parque industrial do Instituto.

As duas obras serão financiadas por intermédio da Caixa Econômica Federal —os contratos foram assinados na terça (19).

Os processos para a licitação das empresas que vão executar os serviços já estão em andamento. A expectativa é a de que os trabalhos sejam iniciados no primeiro semestre do ano que vem.

A compra de equipamentos para a fábrica de soros consumirá outros R$ 92 milhões de verbas, que virão de um convênio direto entre o Ministério da Saúde e o Butantan.

Segundo o Butantan, com o processo de liofilização, é possível que o soro seja conservado em temperatura ambiente, o que facilita o seu transporte, armazenagem e utilização em pontos de acesso mais difícil no Brasil.

A incidência de acidentes ofídicos, diz o instituto, são mais comuns na Amazônia do que no resto do país, e afeta diretamente populações indígenas e ribeirinhas.

Com a ampliação da fábrica, o Butantan afirma que deverá dobrar a sua capacidade de produção de soros, de 600 mil para 1,2 milhão de frascos por ano.

O investimento do acordo é proveniente do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).