O Governo de São Paulo preparou um pacote de medidas para serem anunciadas na quinta (25), dia do aniversário da capital paulista.

Uma das principais será a disponibilização de uma linha de crédito de R$ 120 milhões para empreendedores que se disponham a instalar ou a permanecer no centro.

Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) durante evento de posse no cargo de governador de São Paulo - Zanone Fraissat-1º.jan.2023/Folhapress

A ideia é promover a reurbanização e a reocupação do centro atraindo novos negócios para a região, afetada pela violência e pelo dilema da cracolândia, que tem afastado consumidores que antes circulavam intensamente por suas ruas.

As taxas dos empréstimos serão reduzidas, e têm como foco dar impulso a investimentos de pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEIs), micro, pequenos e médios empresários.

Do total, R$ 100 milhões serão viabilizados pela Desenvolve SP, com taxas a partir de INPC mais 0,41% ao mês para micro, pequenos e médios empresários de São Paulo.

Quem tomar o empréstimo terá carência de até 36 meses para começar a pagar, e prazo de 120 meses para saldar a dívida.

Os outros R$ 20 milhões serão disponibilizados por meio do Banco do Povo Paulista (BPP) para pessoas físicas e MEIs.

As taxas destas linhas serão de 0,35% ao mês, com carência de até três meses para começar a pagar o principal da dívida.

Neste período, o investidor paga apenas encargos financeiros, como os juros.

Outros anúncios previstos são a assinatura do decreto que cria o Distrito Turístico Urbano do centro de São Paulo, a regulamentação da lei para incentivos fiscais, como isenção parcial do IPTU e redução do ISS em determinadas localidades, e o anúncio de um chamamento público para a elaboração de projetos e estudos de Veículos Leves sobre Trilhos na região central da cidade.