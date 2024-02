Juliana Funaro, sócia da produtora brasileira Barry Company, representou o coletivo +Mulheres em fórum realizado em Berlim, nesta semana, que discutiu a participação feminina na indústria do cinema.

"Esse encontro teve um diferencial muito significativo que foi a participação de mulheres de 60 países, o que jamais havia ocorrido antes. Pudemos sentir que, por mais distante que sejam as culturas de cada lugar, os problemas enfrentados são semelhantes", diz a produtora à coluna.

A produtora Juliana Funaro em Berlim - Divulgação

Equiparação salarial, ambiente seguro e falta de um maior número de mulheres roteiristas para contarem as suas próprias narrativas foram alguns dos problemas em comum relatados pelas mulheres durante o evento. "Ainda enfrentamos um ambiente predominantemente ocupado por homens na maioria das produções, em quase todos os países", afirma ela.

O Global Forum for Women Film Organizations ocorreu durante o European Film Market, uma das feiras de negócios do setor mais importantes do mundo.

Juliana Funaro salienta que o coletivo brasileiro +Mulheres têm participado de outros eventos internacionais para debater e buscar iniciativas para uma maior inserção feminina no audiovisual. No ano passado, o grupo participou de discussões em Cannes e na feira Ventana Sur, em Buenos Aires.

TELONA

Os atores Giovanna Antonelli e Danton Mello receberam convidados para a pré-estreia do filme "Apaixonada", na terça-feira (20), no Cinemark do shopping Cidade Jardim, em São Paulo. A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu compareceu ao evento.