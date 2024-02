A atriz Alice Carvalho, sucesso na série "Cangaço Novo" e no ar em "Renascer", é a protagonista do novo clipe da cantora Letrux.

Com direção de Pedro Henrique França, o filme da música "Louva Deusa" será lançado na próxima segunda (26) e conta também com Andréia Horta, Kika Sena e Pedro Caetano no elenco.

A cantora Letrux faz o papel de uma psicanalista em sessão com Alice Carvalho no clipe da música 'Louva Deusa', dirigido por Pedro Henrique França - Fernando Schlaepfer/Divulgação

"Essa é uma canção que fala sobre a dificuldade em comunicar para alguém que você não sente o mesmo que aquela pessoa sente por você", diz Letrux.

Ela e Pedro Henrique França são responsáveis pelo roteiro do vídeo, que se passa em uma sessão de análise com a cantora no papel da psicanalista.

"Sempre acho curioso o ambiente do consultório de psicanálise, o que vivemos ali no divã e como aquilo nos transforma. Tive esse estalo de querer fazer um clipe num divã. A música é solar e gostosa, mas quando canto 'corta logo/ corta fora', também penso em Lacan de alguma maneira. Rimos, choramos, trocamos e está tudo vivo no vídeo", diz Letrux.

Este será o segundo trabalho dela com Pedro, que dirigiu anteriormente o clipe de "Ninguém Perguntou por Você". Ele diz que, assim que ouviu "Louva Deusa", já escreveu para Letrux.

"A música diz muito sobre esse grande desencontro que estamos vivendo. A crise da impermanência é geracional. E foi muito bonito ver, durante o processo, como aquilo não era biográfico apenas para mim, mas para a Letícia e para a Alice", afirma ele.

Para a protagonista, o clipe foi também uma forma de trabalhar com pessoas pelas quais ela tinha uma grande consideração. "Espero que o resultado dessa nossa piração seja bem recebida", diz Alice.

