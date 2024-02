A cantora e compositora Bia Ferreira fará uma turnê no Canadá neste mês de fevereiro.

As performances serão no formato voz e violão, com canções de seu último álbum, "Faminta" (2022), além de trabalhos anteriores. A artista tem um repertório que fala de assuntos como amor e identidade racial e de gênero.

A cantora e compositora Bia Ferreira - Pedro Barros/Divulgação

Ela se apresentará em quatro cidades —Montreal, Toronto, Ottawa e London.

No ano passado, Bia foi a representante do Brasil no festival online Tiny Desk Meets GlobalFEST 2023, projeto que apresenta performances em vídeo de novos talentos de todo o mundo.

FOLIA

O cantor Léo Santana em ensaio para a revista Billboard Brasil - Davi Reis/Billboard Brasil

O cantor Léo Santana será a capa da revista Billboard Brasil deste mês. Na entrevista, o músico fala sobre a correria que será o Carnaval, paternidade e como teve de aprender a lidar com o rótulo de símbolo sexual. "Eu dizia: ‘Caramba, véio, eu não sou só esse corpinho bonito, não!’. As pessoas não davam atenção ao meu trabalho, à minha arte. Mas hoje não mais, tenho 18 anos de carreira e um leque imenso de sucessos", diz ele à publicação.