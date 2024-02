O retorno de Preta Gil ao Carnaval do Rio de Janeiro será gravado e deverá ser exibido, posteriormente, para o público em plataformas de streaming ou no YouTube.

A cantora Preta Gil - Moa Almeida/Divulgação

Neste ano, seguindo recomendações médicas após tratar um câncer, a cantora não irá circular com o Bloco da Preta pelas ruas da capital fluminense. A apresentação ocorrerá no espaço multiuso Rio Arena, no próximo domingo (4).

Uma estrutura grandiosa está sendo montada para o show, que terá em torno de quatro horas de duração. O palco será em formato 360 graus, com Preta no centro e a plateia ao redor.

Ela estará acompanhada de um balé com 10 pessoas, além da banda e de convidados especiais, como Pabllo Vittar, Xamã, e Rogério Flausino. A atriz Carolina Dieckmann é a madrinha do Bloco, que conta também com Laura Fernandez como rainha de bateria, e Gominho como Rei Momo.

"Já são muitos anos sem Carnaval para mim, porque antes tivemos a pandemia e no ano seguinte eu já estava em tratamento. É uma volta ao sol onde reencontro essa festa que é tão significativa para mim e minha história, tanto pessoal, quanto profissional", diz a cantora.

PÁGINAS

O teólogo, filósofo e escritor Leonardo Boff recebeu convidados para o lançamento de seu novo livro, "Terra Madura: Uma Teologia da Vida" (Planeta), realizado na livraria Megafauna, no centro da capital paulista, na quarta (31). A educadora popular Márcia Miranda, esposa de Boff, esteve lá. O ex-deputado estadual paulista e ex-presidente da Comissão Estadual da Verdade "Rubens de Paiva" Adriano Diogo também compareceu.