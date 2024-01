Megabloco de Leo Santana leva Carnaval baiano ao centro do Rio e arrasta multidão

Rio de Janeiro

O cantor baiano Leo Santana estreou no Carnaval do Rio de Janeiro e arrastou uma multidão, neste sábado (27), no bloco da Gold, no centro da cidade.

Sobre o trio elétrico, montado ao estilo do Carnaval de Salvador, Leo Santana canta seus principais sucessos.

Nem o tempo nublado –choveu em regiões do Rio durante a madrugada–, nem o atraso –o bloco, programado para as 8h, começou 10h– espantaram os foliões.

Megabloco comandado por Leo Santana se apresenta em frente à igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Rio de Janeiro - Yuri Eiras/Folhapress

Um bloco do Léo Santana no Rio de Janeiro era o sonho do educador físico Leandro Fontes, 44. "Sou cariano, um carioca com alma de baiano. Sou fã de axé desde a década de 1990, tenho uma tatuagem do Harmonia do Samba, é uma paixão."

Fontes e seus amigos vão curtir o pré-Carnaval no Rio, mas no próximo dia 8 embarcaram para Salvador. Depois, vão para Porto Seguro.

"Nos conhecemos numa micareta em Brasília. Depois, nos reencontramos numa micareta em Fortaleza. Rodamos o Brasil, é claro que iríamos em um bloco nesse estilo aqui bem perto de casa", afirma a foliona Tatiana Rey.

Renata Lima, 40, acordou às 3h e saiu de São Gonçalo, município a cerca de 25 km do Rio de Janeiro, acompanhada de amigas e amigos da academia de ginástica, todos fantasiados de anjos. Ela diz que a preferência do grupo é pelos megablocos.

"Muita gente pensa que não, mas megabloco tem policiamento. Eles são bem policiados e esse ano, ao que parece, está mais ainda. Nos outros blocos estou percebendo que não está tão seguro", afirma.

A PM instalou 26 barreiras nas ruas de acesso ao bloco. Nesses pontos, agentes fazem revista nos foliões, com auxílio de 250 detectores de metais distribuídos pela corporação. Objetos perfurocortantes e garrafas de vidro são proibidos.

A novidade, segundo a Polícia Militar, é o uso inédito de um software de reconhecimento facial no Carnaval. "O monitoramento dos eventos está sendo feito através das câmeras acopladas aos drones", afirma a corporação, em nota.

Gildete Joza, 50, comemorou a instalação de pontos de hidratação, novidade deste ano. "Ninguém vai chegar ao ponto de passar mal."