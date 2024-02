O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) lançará no próximo sábado (3) uma campanha de conscientização contra o assédio e outras formas de violência durante o Carnaval. A cantora Daniela Mercury e o DJ Alok, que integram o Observatório de Direitos Humanos do órgão, serão os embaixadores da ação.

Intitulada como "#BlocoDoRespeito", a campanha difundirá nas redes sociais mensagens que pregam o respeito aos direitos de todas as pessoas, independentemente de sua origem, orientação sexual e gênero.

Daniela Mercury no bloco Pipoca da Rainha, em São Paulo, no pós-Carnaval - Robson Ventura - 10.mar.2019/Folhapress

"O Carnaval é uma festa democrática, caracterizada pela diversidade. Para que todos possam participar com alegria dessa grande festa, é fundamental a presença do respeito", afirma a secretária-geral do CNJ, Adriana Cruz.

As peças da campanha informarão serviços do Judiciário e de outras instituições que podem ser buscados em caso de violações. O CNJ firmou parcerias com instituições públicas e tribunais superiores e regionais para combater o assédio, a violência e outras infrações durante a folia.

PÁGINAS

O teólogo, filósofo e escritor Leonardo Boff recebeu convidados para o lançamento de seu novo livro, "Terra Madura: Uma Teologia da Vida" (Planeta), realizado na livraria Megafauna, no centro da capital paulista, na quarta (31). A educadora popular Márcia Miranda, esposa de Boff, esteve lá. O ex-deputado estadual paulista e ex-presidente da Comissão Estadual da Verdade "Rubens de Paiva" Adriano Diogo também compareceu.