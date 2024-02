Cofundadores do Teatro Oficina ao lado de Zé Celso, o diretor Amir Haddad e o ator Renato Borghi serão homenageados durante a 34ª edição do Prêmio Shell de Teatro. A cerimônia será realizada no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, em 12 de março deste ano.

O diretor Amir Haddad, no Rio de Janeiro, e o ator Renato Borghi, em São Paulo - Guilherme Espíndola/Divulgação e Eduardo Knapp/Folhapress

Haddad comanda há mais de 40 anos o grupo de teatro Tá na Rua, considerado patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro, enquanto Borghi coleciona prêmios e atuações em espetáculos consagrados como "O Rei da Vela" e "Galileu Galilei".

A edição deste ano do Prêmio Shell contará com uma nova categoria, "Destaque Nacional", que será disputada por espetáculos de todo o Brasil que tenham tido pelo menos seis apresentações públicas em 2023.

PIPOCA

A atriz Samara Felippo prestigiou a sessão de estreia do longa "Fazendo Meu Filme" no Cinemark do shopping Cidade Jardim, em São Paulo, na segunda-feira (29). Os atores Bela Fernandes e Xande Valois, que estão no elenco da produção, compareceram. A escritora Paula Pimenta, autora do livro homônimo que inspirou a obra, esteve lá.