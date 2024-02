O presidente do São Paulo, Julio Casares, e a atriz Mara Carvalho estão namorando. Detalhe: ela é são-paulina roxa.

A atriz Mara Carvalho e o presidente do São Paulo, Julio Casares, em Ubatuba - Arquivo Pessoal

AFINIDADES ELETIVAS

Os dois se aproximaram na final da Copa do Brasil, em setembro do ano passado. Mara era um dos milhares de torcedores que tentava ver a final do tricolor contra o Flamengo pelo inédito título. No desespero, telefonou para Casares, a quem já conhecia. "Sou uma são-paulina que estava distante, mas vi na tua gestão, a torcida voltando, a dignidade voltando. E queria ver a final." Conseguiu.

CORREIO

Depois da partida, mandou uma mensagem para Casares. A conversa engatou. E o namoro logo começou.

PRESENTE

Mara, que já foi casada com o ator Antônio Fagundes, é também roteirista e dona de um restaurante. "Ela foi um presente do destino", diz Casares, confirmando o namoro, até agora discreto.

I'M ALIVE

O saxofonista Esdras Nogueira apresentou um show de releitura do disco "Transa", do cantor e compositor Caetano Veloso, no Blue Note, na capital paulista, na noite de quinta-feira (15). O guitarrista Marcus Moraes esteve lá. O designer e podcaster Oga Mendonça compareceu.