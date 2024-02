Cartas trocadas pela escritora e psicanalista Betty Milan com a amiga e poeta Neide Archanjo (1940-2022) foram compiladas no livro "Amantes da Palavra – Correspondência Literária", que será lançado no próximo domingo (25), no Rio de Janeiro.

As duas se conheceram em 1982, no primeiro Festival Nacional de Mulheres na Artes, organizado pela escritora Ruth Rocha. Como Betty morava na França, elas passaram a se escrever e a trocar impressões sobre a vida, livros e outros assuntos.

A escritora e psicanalista Betty Milan - Lailson Santos/Divulgação

O volume reúne missivas escritas ao longo de dez anos.

"'Amantes da palavra – Correspondência literária' não se resume à troca de cartas entre Betty Milan e Neide Archanjo, mas nos ajuda a compreender as transformações históricas, estéticas, afetivas, políticas e socioculturais de 1982 a 1992, período da escrita e leitura das missivas", diz Júlio Diniz no prefácio.

Com projeto gráfico de Luiz Stein, a obra é publicada pela Ibis Libris.

O evento de lançamento será realizado na Blooks Livraria Botafogo e contará com leitura de algumas cartas pelas atrizes Ana Cecília Costa e Luciana Lyra.

