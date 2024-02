Ministros, advogados e acadêmicos brasileiros irão à Universidade Georgetown, em Washington D.C. (EUA), para um simpósio que discutirá questões jurídicas relacionadas à atração de investimento estrangeiro para o Brasil.

Entre os participantes já confirmados estão o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça, o ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Ricardo Villas Bôas Cueva, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), os advogados Nauê Bernardo Azevedo e Rodrigo Buzzi e o professor de direito Valter Shuenquener.

O ministro André Mendonça durante sessão plenária do STF, em Brasília - Fellipe Sampaio/STF

"A reforma tributária, o PAC e a higidez democrática do Brasil são a combinação perfeita para a atração de investimento estrangeiro direto", afirma a advogada e economista Sofia Signorelli, que lidera a curadoria acadêmica do evento por meio do Center for Transnational Business and the Law.

"O direito é a regra do jogo, e os investidores estrangeiros procuram jurisdições que apresentam boas oportunidades, mas que estejam lastreadas em previsibilidade e segurança jurídica", acrescenta.

Intitulado "Doing Business in Brazil" (fazendo negócios no Brasil, em tradução livre), o simpósio será realizado nos dias 8 e 9 de abril.

TERCEIRO SINAL

O ator Eduardo Sterblitch recebeu convidados para a estreia paulistana do espetáculo "Beetlejuice, o Musical", realizada na semana passada, no Teatro Liberdade. O diretor Rodrigo França e a atriz Vanessa Goulartt estiveram lá.