A Universidade Columbia, em Nova York, receberá o advogado Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo e outros representantes do Observatório do Clima para falar sobre como a rede tem atuado perante o STF (Supremo Tribunal Federal) e outras instâncias do Judiciário brasileiro em prol da pauta climática.

Floresta amazônica na região de Barcelos (AM) - Lalo de Almeida - 28.abr.2023/Folhapress

PONTE AÉREA

O debate deve se centrar no período entre 2020 e 2023, contemplando a maior parte do governo de Jair Bolsonaro (PL). Além de Azevedo, participarão a ex-presidente do Ibama Suely Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório, o secretário-executivo da entidade, Marcio Astrini, e o advogado Paulo Busse.

PONTE AÉREA 2

"Iremos expor resultados e experiências, buscando trocar ideias com pessoas de diversas partes do mundo que estarão no evento", afirma Azevedo, que será responsável por apresentar a atividade do Observatório junto ao Supremo.

PONTE AÉREA 2

O evento será realizado na segunda-feira (18) pela rede brasileira em parceira com o Centro Sabin de Columbia, que se dedica ao debate jurídico sobre as mudanças climáticas.

TELONA

O ator Murilo Benício recebeu convidados na pré-estreia do longa "Pérola", dirigido por ele, no Espaço Itaú de Cinemas Frei Caneca, em São Paulo, na semana passada. As atrizes Drica Moraes, que protagoniza o filme, e Vera Holtz compareceram. A dramaturga Maria Adelaide Amaral passou por lá.