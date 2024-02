O Grupo Globo fará mudanças em seu quadro de jornalistas em São Paulo. Tiago Eltz, 44, deixará o comando do programa Em Ponto, na GloboNews, para ser repórter especial do Jornal Nacional, na capital paulista.

Para substituí-lo, a emissora escalou Nilson Klava. O jornalista de 28 anos vinha sendo elogiado nos bastidores por seu desempenho.

Tiago Eltz voltará à reportagem no Jornal Nacional, e Nilson Klava assumirá o Em Ponto - Daniela Toviansky/Globo e Instagram/Globo

Ao lado de Mônica Waldvogel, Eltz apresentava o Em Ponto desde julho do ano passado, após a emissora enfrentar uma crise com a saída de Cecília Flesch — demitida após viralizar uma entrevista sua para um podcast em que ela criticava a GloboNews.

Eltz não deixará totalmente a função de âncora. Segundo a Globo, ele eventualmente apresentará telejornais locais da emissora em São Paulo aos sábados e feriados, já que entrará no rodízio de apresentadores.

Questionada pela coluna, a empresa diz que as mudanças ocorrerão "em breve", mas não divulgou a data exata. Diz também que a ideia das alterações é reforçar o jornalismo realizado pelo grupo em São Paulo.

Nilson Klava está na empresa desde 2015 e faz parte do rodízio de âncoras do Jornal Hoje nos plantões de sábados e feriados.

No ano passado, ele cobriu a licença-maternidade de Aline Midlej no Jornal das 10, na GloboNews.

Ao assumir o novo programa, Klava terá de se mudar de Brasília para a capital paulista, de onde é ancorado o Em Ponto.

"Trago de Brasília, cidade que amo, tudo o que aprendi ao longo dos últimos sete anos da intensa cobertura política dos três poderes. E desembarco cheio de entusiasmo em São Paulo, cidade vibrante e desafiadora, a maior metrópole do país, com o objetivo renovado de aproximar ainda mais o nosso público da política e da economia, com muita informação, bastidor e análise", afirma. Ele dividirá a apresentação com Mônica Waldvogel, que segue no Em Ponto.

Já Tiago Eltz está na Globo desde 2010 e foi correspondente por cinco anos em Nova York, além de ter se destacado em coberturas, como a do acidente com o avião da Chapecoense.

Ele diz que estava com saudade de retomar ao trabalho como repórter. "A reportagem é o coração do jornalismo e é na rua que ela nasce. Nos últimos tempos minha saudade das ruas foi aumentando e é impossível encontrar um lugar melhor para retornar às ruas do que o jornal mais importante do país."

PALCO

As cantoras Alaíde Costa, Eliana Pittman e Zezé Motta receberam convidados para o show "Pérolas Negras", que elas apresentaram na semana passada no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo. A atriz Vera Mancini e o cantor Edson Cordeiro prestigiaram o evento.