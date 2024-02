O diretor Mauro Mendonça Filho encerrou o contrato de exclusividade que mantinha com a TV Globo após 40 anos de casa. A decisão, afirmam pessoas próximas a ele, teria sido tomada em comum acordo.

Em anos recentes, Mendonça Filho assinou a direção de novelas do horário nobre como "Travessia" e "O Outro Lado do Paraíso", além do sucesso "Verdades Secretas".

O ator Romulo Estrela e o diretor Mauro Mendonça Filho nos bastidores da novela "Travessia", da Globo - Fabio Rocha/Divulgação

Tendo iniciado seus trabalhos na Globo em 1984 como editor, ele também dirigiu temporadas de séries consagradas como "A Grande Família" e "Toma Lá Dá Cá".

Com o fim da parceria fixa, Mendonça Filho passa a ter liberdade para atuar em produções encabeçadas por outras plataformas e empresas do mercado, hoje aquecido pelo streaming. A possibilidade de voltar a realizar novos trabalhos com a própria Globo não está descartada.

A saída de mais um nome de peso dos quadros da emissora se dá na esteira da decisão da Globo de não ter mais longos contratos de exclusividade. Atores, autores e apresentadores viram sua relação trabalhista com o canal ser modificada nos últimos anos —em muitos casos, passando a trabalhar com contratos por obra realizada.