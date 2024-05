O ex-secretário de Comunicação do governo Jair Bolsonaro Fabio Wajngarten, que hoje advoga para o ex-presidente, reagiu às críticas que recebeu de bolsonaristas por ter ido ao show de Madonna na praia de Copacabana, no sábado (4).

Ele postou uma fotografia da cantora ao lado do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, e escreveu: "Essa é só para quem acha que sabe de tudo, quando na verdade não sabe de nada". Como trilha sonora, colocou a música "Faz o L Jumento", da Banda Nervosa, que fez um pagode para provocar petistas dizendo que votaram em Lula, mas ganharam "R$ 18 de aumento".

Foto de Madonna ao lado do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, tirada em 2009, é compartilhada por Fabio Wajngarten - @fabiowajngarten no Instagram

Wajngarten não foi o único bolsonarista que esteve na área VIP do show da cantora. Também foram à apresentação o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), o cabeleireiro e maquiador da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Agustin Fernandez, e o senador Jorge Seif (PL-SC), que chegou a pedir desculpas depois por ter ido ao show.

Wajngarten disse a interlocutores que Madonna "sempre esteve ao lado de Israel ao longo dos anos", e que ele estará "sempre onde Israel precisar". Artistas como Madonna, que dão voz a Israel, portanto, precisam ser prestigiados.

A fotografia postada por Wajngarten é de 2009, quando a cantora esteve em Israel para um show e visitou Netanyahu em sua residência.

Na ocasião, os dois acenderam velas e recitaram uma bênção juntos.

No dia 9 de outubro de 2023, dois dias depois do ataque terrorista do Hamas a Israel, Madonna se pronunciou nas redes sociais. Disse que o que ocorria era "devastador". E pediu orações "para Israel. Pela paz. Para o mundo".

A mensagem postada dizia: "O que está acontecendo em Israel é devastador. Ver todas essas famílias e especialmente crianças sendo arrebanhadas, agredidas e assassinadas nas ruas é de partir o coração. Imagina se isso estivesse acontecendo com você?? É incompreensível. Os conflitos nunca podem ser resolvidos com violência. Infelizmente a Humanidade não compreende esta verdade Universal. Nunca entendi isso. Vivemos em um mundo devastado pelo ódio. Meu coração está com Israel. Às famílias e lares que foram destruídos. Para crianças que estão perdidas. Às vítimas inocentes que foram mortas. A Todos que estão Sofrendo ou que sofrerão com este conflito. Estou orando por você. Estou ciente de que este é o trabalho do Hamas e que há muitas pessoas inocentes na Palestina que não apoiam esta organização terrorista. Este ataque trágico só causará mais sofrimento para todos. Vamos todos orar. Para Israel. Pela Paz. Para o mundo".

Madonna manifesta apoio a Israel em publicação feita no X, antigo Twitter, em 9 de outubro de 2023 - @madonna no X