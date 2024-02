Depois de anos curtindo o Carnaval no Rio de Janeiro, Luciana Gimenez resolveu mudar de ares neste ano e ir para Salvador.

Na verdade, a apresentadora já queria conhecer a folia na capital baiana no ano passado, mas teve que alterar os planos após quebrar a perna. "Fiquei em uma sofrência absurda. Mas como sou uma pessoa determinada, falei: 'Ano que vem, vou de qualquer jeito [para Salvador]", diz ela à coluna.

"Estou malhando há dois meses para isso", completa.

A apresentadora Luciana Gimenez no Carnaval de Salvador - Lucas Menezes/Divulgação

Embora afirme estar empolgada para acompanhar os trios elétricos, Luciana pondera que vai respeitar o seu ritmo. "Vou ser bem sincera: me organizei para ir a vários lugares, mas se a gente não aguentar… Ah, eu sou dessas."

Outro desafio, diz ela, será conviver com a sua "fobia de multidão", já que a festa na cidade costuma atrair milhares de pessoas. "Eu odeio multidão, morro de medo. Mas é engraçado, eu uso essas oportunidades para lidar com as minhas próprias fobias", afirma.

Solteira desde o fim do namoro com Renato Breia, no ano passado, a apresentadora diz que nunca foi adepta de ficar com mais de uma pessoa na mesma noite, prática comum durante o Carnaval. "Eu nunca fui essa pessoa de beijar desconhecido. Nada contra, mas não consigo, não me interessa", explica.

"Eu, quando vou beijar alguém, quero beijar de novo e de novo e de novo. Não é uma pessoa que eu vi, beijei e não lembro o nome", segue.

Ela acrescenta que "não gosta de ficar solta". "Eu gosto de namorar. Por mim, já estaria namorando, mas sou bem exigente, tem que ser uma pessoa que eu goste. Para ficar com qualquer um, prefiro ficar sozinha."

Pretendentes, diz ela, não faltam. "Quem sabe eu não saio da Bahia namorando?"

Apesar de querer se divertir, Luciana afirma que vai encarar os dias de Carnaval em Salvador também como trabalho.

"Hoje em dia, tenho dois tipos de trabalho. Sou da televisão, mas tem essa parte que é quase um reality show da vida, que nem é o que eu prefiro fazer, mas não tem como [evitar]", diz. Ela se refere às postagens em suas redes sociais, muitas das quais associadas a marcas que são suas parceiras comerciais e patrocinam roupas, acessórios e sapatos que ela usa em eventos.

No início desta semana, Luciana se irritou com comentários de pessoas perguntando se ela estaria grávida após aparecer em vídeos com a barriga de fora.

"Gente chata. E, falando sério, eu não sou uma pessoa barriguda, eu tenho gominho na barriga", diz.

Ela acrescenta que esse tipo de comentário é uma "agressão para todas as mulheres". "Nunca [o nosso corpo] está bom", desabafa. "Eu peso 62 quilos e meço 1,81 [metro]. Se eu estou com barriga, já não sei quem não vai estar, né."

Ela diz não entender o que leva as pessoas a seguirem fazendo esse tipo de comentário. "Que todo o mundo tem opinião sobre o 'shape' do outro é uma coisa natural. Eu tenho também vontade de falar um monte de coisa. Mas guarda pra você, fala para os seus amigos. Eu até falo mal, mas falo para a minha assistente ou em casa. E que não saía dali."