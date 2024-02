Mais de 20 obras de Alfredo Volpi, do acervo do colecionador brasileiro Marcos Ribeiro Simon, serão apresentadas em uma mostra na Itália.

O empréstimo das telas é intermediado pela empresa Kura.

Obra sem título de 1950, de Alfredo Volpi - Divulgação

As obras farão parte de uma mostra individual do artista, que será realizada no Centro de Arte Contemporânea Luigi Pecci, na cidade de Prato, a partir do dia 15 de março.

TELA

O artista plástico Newton Mesquita recebeu convidados como a jornalista Lorena Calábria para a abertura da sua exposição "Desígnio", na noite de quarta (7). O casal de atores Carlos Alberto Ricelli e Bruna Lombardi compareceu ao evento, realizado no Museu de Arte Brasileira da Faap. O maestro Júlio Medaglia também marcou presença.