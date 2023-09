A edição deste ano do Festival de Cinema Italiano vai começar com uma sessão no auditório Oscar Niemeyer, no parque Ibirapuera, em São Paulo, no dia 2 de novembro.

O ator Pierfrancesco Favino no filme 'L'ultima Notte d'Amore' - Divulgação

PIPOCA

A programação reunirá filmes mais recentes, que passaram pelo Festival de Veneza, e apresentará uma retrospectiva com algumas das principais comédias clássicas do país. O evento ocorrerá em mais de 50 cidades do Brasil, até 9 de dezembro. Haverá ainda longas disponíveis no site do festival.

ESTANTE

O ator e cantor Tiago Abravanel compareceu ao evento de lançamento do livro "Dando a Volta por Cima: A História de Anderson Baumgartner", realizado na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo, na semana passada. O empresário Fernando Alterio e a atriz Mônica Martelli estiveram lá. A modelo Sasha Meneghel também participou.