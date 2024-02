O padre Julio Lancellotti afirma, por meio de nota enviada à coluna, que recebeu a notícia de que a Arquidiocese de São Paulo vai investigar denúncias contra ele por suposto abuso com "serenidade e paz de espírito".

O religioso afirma que "as imputações surgidas recentemente —assim como aquelas que sobrevieram no passado— são completamente falsas, inverídicas e tenho plena fé que as apurações conduzidas pela Arquidiocese esclarecerão a verdade dos fatos".

Padre Júlio Lancellotti - Marlene Bergamo - 14.ago.2023/Folhapress

Ele afirma ainda que "as acusações estão imbricadas em uma rede de desinformação que mascara eventuais interesses de setores do poder político e econômico em ceifar aquilo que é o sentido do meu sacerdócio: a luta pelos desamparados e pelo povo de rua".

O padre diz que segue, "de maneira inabalada, a esperança de um futuro que extirpe o ódio aos pobres das nossas ruas e dos nossos corações".