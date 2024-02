A postura de Lula (PT) de apoio aos palestinos já gerou agradecimentos a autoridades que viajam para fora do Brasil.

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, recebeu no Marrocos manifestação de gratidão da representante da Corte de contas da Palestina, Amal Faraj - Arquivo Pessoal

MUITO OBRIGADA

Nesta semana, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, recebeu no Marrocos manifestação de gratidão da representante da Corte de contas da Palestina, Amal Faraj, pela solidariedade do Brasil às vítimas de Israel na Faixa de Gaza.

OBRIGADA 2

Dantas preside a Intosai (Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores), e está participando de um simpósio internacional sobre o regime de responsabilização de agentes públicos por tribunais de conta.

OBRIGADA 3

O evento reuniu representantes de 26 países no país africano.

TELONA

Os atores Giovanna Antonelli e Danton Mello receberam convidados para a pré-estreia do filme "Apaixonada", na terça-feira (20), no Cinemark do shopping Cidade Jardim, em São Paulo. A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu compareceu ao evento.