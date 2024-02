O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, não deve comparecer ao ato de apoio a Jair Bolsonaro (PL), convocado para ocorrer no domingo (25), na avenida Paulista, em São Paulo.

O diplomata sequer foi convidado para a manifestação, e o ex-presidente afirma desconhecer "completamente" qualquer convite feito a ele, ou mesmo a possibilidade de Zonshine aparecer na avenida.

O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshine, na residência oficial da embaixada, em Brasília - Sérgio Lima - 12.fev.2022/Folhapress

A coluna apurou com integrantes da diplomacia israelense que não houve convite oficial a ele e que, mesmo que fosse chamado, o embaixador não compareceria ao ato.

Depois de ser questionada pela coluna, a Embaixada de Israel no Brasil emitiu uma nota confirmando que Zonshine não participará do evento "nem qualquer outro representante diplomático israelense".

"Respeitamos a liberdade de expressão no Brasil e preferimos ficar fora do debate político interno", diz a mensagem .

A ideia começou a circular depois que o advogado e ex-secretário de Comunicação de Bolsonaro Fabio Wajngarten postou em seu perfil no X (ex-Twitter) que sugeriria a Bolsonaro e ao pastor Silas Malafaia que convidassem o embaixador para a manifestação.

"Certamente será muito bem recebido e acolhido", disse ele.

O governo Lula está em linha de confronto com Israel desde que o petista comparou o que ocorre hoje na Faxa de Gaza com as atrocidades que Hitler cometeu contra os judeus.

A fala desencadeou uma crise diplomática.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, disse que o brasileiro ultrapassou a "linha vermelha" e afirmou que deveria sentir "vergonha de si mesmo".

O embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, foi chamado para ouvir reprimendas. Em resposta, Lula (PT) o convocou de volta ao país para consultas.

A informação de que o diplomata poderia comparecer ao evento como convidado de honra de Bolsonaro, nesse contexto, incomodou o governo brasileiro.

O embaixador já tinha contrariado o Ministério das Relações Exteriores ao se reunir com Bolsonaro, em novembro. Na ocasião, os dois assistiram no Congresso a um "filme sobre as atrocidades do Hamas", como era anunciado.

Logo após o episódio, a Embaixada de Israel no Brasil divulgou uma nota em que manifestou surpresa com a presença do ex-presidente e afirmou que não tinha feito um convite a ele.