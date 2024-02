A cantora Silvia Machete lançará no próximo dia 27 uma nova versão da canção "Two Kites", de Antônio Carlos Jobim.

As cantoras Maria Luiza Jobim e Silvia Machete posam ao lado de piano que foi de Tom Jobim - Alex Santana/Divulgação

A faixa será um dueto interpretado por ela e por Maria Luiza Jobim, filha do maestro. "Ela me disse que 'Two Kites' era uma das suas canções favoritas do repertório do Tom", conta Machete.

A regravação antecede o lançamento do álbum Rhonda 2, que reunirá apenas canções autorais de Machete —"Two Kites" será a única exceção à regra. "Achei que caberia no novo álbum, até porque em Rhonda [seu álbum anterior] eu gravei uma música em inglês do Tim Maia", explica a cantora.

A cantora Silvia Machete - Alex Santana/Divulgação