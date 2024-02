O bar Soberano, célebre ponto de encontro de cineastas da Boca do Lixo nos anos 1960 em São Paulo, vai reabrir suas portas no dia 13 de março.

Foto sem data do início dos anos 1970 retrata o interior do bar Soberano, onde os cineastas da região da Boca do Lixo se reuniam - Ozualdo Candeias/ Reprodução

O espaço no número 155 da rua do Triunfo, no centro da capital paulista, funcionará também como restaurante, espaço cultural e cinema com exibição de filmes em película. O DJ KL Jay, do Racionais MCs, fará discotecagem na noite de abertura.

Para marcar o retorno, o local receberá uma exposição em homenagem aos 88 anos do nascimento de José Mojica Marins, o Zé do Caixão (1936-2020), com curadoria de Marcelo Colaiácovo.

A mostra reunirá trechos de filmes inéditos, cartazes originais e fotos do acervo pessoal do cineasta. O projeto é da Resistência Filmes e da Levante_Plataforma de Ideias.

PALCO

