A atriz e escritora Bruna Lombardi participará da Bienal do Livro Bahia, que ocorrerá no Centro de Convenções Salvador, entre os dias 26 de abril e 1º de maio. Ela será uma das debatedoras do painel "A insustentável leveza do ser", que abre o último dia do evento.

Junto com ela estará a jornalista Rita Batista, apresentadora da Globo. O debate será mediado pela professora Gabriela Almeida. O painel está marcado para acontecer a partir das 11h, no espaço Arena Jovem.

PEÇA RARA

Cena de 'No Rancho Fundo', com Andrea Beltrão, Larissa Bocchino e Alexandre Nero - Fábio Rocha/Globo/Divulgação

A atriz Andrea Beltrão (à esq.), que viverá a matriarca Zefa Leonel na próxima novela das seis da Globo, "No Rancho Fundo", gravou no Parque Estadual do Biribiri, em Diamantina (MG), as cenas em que encontra a pedra preciosa que vai enriquecer a sua família. O marido da personagem, Seu Tico Leonel (Alexandre Nero), e Quinota (Larissa Bocchino), filha do casal, tentam demover Zefa da ideia de procurar a rara turmalina paraíba na Gruta Azul, que fica no rancho da família. Mas ela insiste e consegue encontrar a pedra.

Criado e escrito por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, o folhetim estreia em 15 de abril e explora o choque entre o sertão e a cidade.