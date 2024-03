A exposição "Francis Bacon: A Beleza da Carne", em cartaz no Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), na capital paulista, é a segunda mostra que chega ao museu fruto de uma parceria da instituição com o Nubank.

O acordo com o banco é de dois anos e vai até dezembro de 2025. Clientes Nubank terão descontos entre 25% e 50% nos ingressos e em compras na loja do museu. Com curadoria de Adriano Pedrosa, diretor artístico do Masp, a mostra é a primeira do pintor irlandês no país. Bacon é conhecido por pintar os homens com quem se relacionou.

FONE

A banda O Grilo - Marina Vancini/Divulgação

A banda O Grilo vai lançar no próximo dia 4 o seu novo single, "Seja Quem Você Quiser". Produzida por Jean Dolabella e Hugo Silva, a faixa antecede o novo álbum do grupo, intitulado "Tudo Acontece Agora", que será lançado em abril. O quarteto, que já se apresentou em festivais como Rock in Rio e Lollapalooza, fará uma turnê, com o show de estreia marcado para o dia 3 de maio, no Rio de Janeiro.