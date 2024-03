O cantor Bruno, da dupla com Marrone, vai prestar, nesta sexta (15), depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), em São Paulo, no âmbito do inquérito que apura se ele foi transfóbico com a repórter trans Lisa Gomes, da RedeTV!.

Em maio do ano passado, antes de dar uma entrevista para a jornalista em um evento na capital paulista, o sertanejo a questionou: "Você tem pau?". Dias depois, após a grande repercussão na mídia, ele se desculpou pelo episódio.

O episódio Bruno e Lisa Gomes aconteceu nos bastidores de um show dos sertanejos - Reprodução/Montagem

O depoimento de Bruno é uma das etapas finais da investigação sobre o caso. A expectativa da defesa do cantor é a de que o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) recomende o arquivamento da apuração.

"Em nenhum momento, mas nem de longe, houve a intenção do Bruno em ofender a profissional que ali exercia o seu trabalho. E ele imediatamente se retratou do mal causado", diz o advogado Fernando José da Costa, que representa o sertanejo.

O músico ligou para se desculpar com Lisa e também fez uma retratação pública em suas redes sociais. "Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente e quero pedir desculpas. Acho que não tem como voltar no tempo e é pedir perdão", afirmou ele.

Na ocasião, Lisa afirmou que nunca se sentiu "tão humilhada". Ela também ingressou com uma ação na Justiça por danos morais.

A instauração do inquérito policial foi requisitada pelo MP-SP depois que a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT) e o ativista Agripino Magalhães protocolaram uma representação acusando Bruno de transfobia.

A entidade pedia a prisão do cantor ou a suspensão de suas atividades profissionais. "Somente através da Justiça podemos combater o ódio, preconceitos e retrocessos como essas tais falas e pregações", diz Agripino.

