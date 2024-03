Um filme que contará a história da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) foi contemplado com um financiamento de R$ 160 mil pelo Fundo William Greaves de Pesquisa e Desenvolvimento, dedicado a cineastas de comunidades racial e etnicamente subrepresentadas nos EUA e em países como o Brasil.

Batizado como "House of Hilton", o longa-metragem está sendo dirigido por Chica Andrade, diretora negra e trans que assina o curta "Estamos Todos Aqui", premiado em festivais nacionais e internacionais.

Cena do filme "House of Hilton", da cineasta Chica Andrade, sobre a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) - Divulgação

A biografia, que começou a ser rodada há dois anos, promete contar a jornada "épica" da mulher que "superou a violência e a perseguição para se tornar um ícone político e também pop". As filmagens se dividem entre as cidades de São Paulo, Brasília e Itu, no interior paulista, onde Hilton cresceu.

As duas se conheceram em 2021, num momento em que a parlamentar era vereadora da cidade de São Paulo e Chica, que havia perdido pessoas de seu entorno para a violência, passou a registrar em vídeo a atuação da psolista na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Violência Contra Pessoas Trans e Travestis.

"Esse filme é a maior responsabilidade que recebi em minha carreira, pois estou falando de um sonho de muitas de nós, mulheres, pessoas negras e LGBTQ+ brasileiras, de nos sentirmos representados no poder", afirma a cineasta.

"A violência e a perseguição contra pessoas trans é uma realidade global, principalmente em contextos de ascensão da extrema direita e do fundamentalismo religioso. Por isso, como diretora, vejo a trajetória épica da Erika como uma história de apelo universal, capaz de sensibilizar e inspirar audiências em todo o mundo", diz ainda.

A diretora Chica Andrade - Divulgação

À coluna, a cineasta afirma que algumas partes do longa documental serão dramatizadas, como a passagem que contará sobre a ocasião Hilton foi expulsa de casa por ser trans e precisou recorrer à prostituição para se sustentar.

"House of Hilton" tem estreia prevista para 2025. Antes mesmo da finalização do projeto, Chica Andrade tem sido chamada a participar de encontros como o Filma Afro, laboratório de cinema que será realizado em Cartagena, na Colômbia, para apresentar trechos do longa e falar sobre a produção.

