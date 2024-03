O ator Chay Suede diz estar animado com o seu novo trabalho na TV. Ele está confirmado como um dos protagonistas da nova novela de João Emanuel Carneiro, que vai substituir "Renascer" na faixa das nove da Globo. Os dois já tinham trabalhado juntos em "Segundo Sol" (2018).

O ator Chay Suede - Fabio Audi/Divulgação

VOLTA

"Fiquei entusiasmado quando João me ligou a primeira vez para fazer o convite. Já recebi os primeiros capítulos e minhas expectativas se confirmaram. Estou muito feliz em repetir a parceria com João", afirma ele. Mocinho na trama, o personagem de Suede será preso injustamente.

ELENCO

Com o título provisório de "Mania de Você", a novela está programada para estrear no segundo semestre deste ano e deverá contar também com Adriana Esteves no elenco.

TREM DAS ONZE

O músico e ator Paulo Miklos recebeu convidados na pré-estreia do filme "Saudosa Maloca", na semana passada, no Cinemark do shopping Iguatemi, em São Paulo. O artista interpreta Adoniran Barbosa no longa inspirado na obra do compositor. O cineasta Fernando Meirelles e a sua mulher, a atriz e bailarina Ciça Meirelles, prestigiaram o evento. A atriz e cantora Leilah Moreno, que está no elenco da produção, também compareceu.