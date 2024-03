A apresentadora Patrícia Poeta receberá no palco do programa Encontro (Globo) de terça-feira (12) Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, menina de cinco anos que foi asfixiada e jogada do sexto andar de um prédio em São Paulo. O assassinato, que foi um dos casos criminais de maior repercussão do país, completará 16 anos neste mês.

A apresentadora Patrícia Poeta - Divulgação

O pai da criança, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá foram condenados em 2010 por homicídio triplamente qualificado e fraude processual (por alterar a cena do crime).

Patrícia Poeta foi a primeira a entrevistar Ana Carolina Oliveira após a morte da filha, em abril daquele mesmo ano para o Fantástico. Posteriormente, as duas se tornaram amigas pessoais.

Ana Carolina compareceu, por exemplo, à festa de 47 anos que a apresentadora da Globo realizou no ano passado.

TABLADO

O ator Guilherme Weber recebeu convidados na estreia da peça "Agora Tudo Era Tão Velho — Fantasmagoria IV" na 9ª edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, a MITsp. A sessão ocorreu no Sesc Consolação, na capital paulista, na semana passada. A atriz Mariana Ximenes prestigiou o evento. O diretor da montagem, Felipe Hirsch, esteve lá.