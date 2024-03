O documentário "Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor", que estreia nos cinemas em 14 de março, terá uma sessão de pré-estreia na Cinemateca de São Paulo no dia 9.

O filme do diretor Alfredo Manevy mostra como o músico se equilibrou entre o estrelato mediano, as oportunidades limitadas e o talento impactante (veja, abaixo, o trailer).

O longa também mostra como a música "Se Acaso Você Chegasse", considerada um dos maiores sucessos da carreira do artista, faz parte do filme musical americano "Dançarina Loura", de Frank Woodroof, cuja trilha sonora concorreu ao Oscar em 1945.

O nome de Lupicínio, porém, não fez parte da indicação porque a canção nunca foi creditada no longa. Na época, o gaúcho trabalhava como bedel em uma faculdade e não vivia da sua música.

O documentário mostra que Lupicínio ficou imensamente feliz quando soube que a canção estava em um filme estrangeiro. Só anos mais tarde, ele se preocupou com a questão dos direitos autorais, já que houve outras ocasiões em que também não recebeu rendimentos pelas suas obras.

Atualmente, há uma mobilização da família do cantor para que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood reconheça que o brasileiro foi indicado ao Oscar de 1945.

ESTANTE

O escritor Cadão Volpato recebeu convidados no lançamento de seu novo romance, "Abaixo a Vida Dura" (Editora Faria e Silva), na Livraria Megafauna, no centro de São Paulo, na semana passada. No evento, o autor O autor participou de um papo com o crítico Rodrigo Naves. A escritora Vilma Arêas passou por lá.