O artista Maxwell Alexandre, um dos principais nomes da cena contemporânea das artes visuais no Brasil, vai ganhar uma mostra individual no Museu Histórico da Cidade, no Rio de Janeiro.

A exposição, que será inaugurada em março, deve ter pelo menos dez novos trabalhos do artista, que é conhecido por representar a periferia em suas pinturas. As obras irão ocupar todo o casarão, que fica localizado na Gávea, zona sul da capital fluminense.

O artista Maxwell Alexandre - Divulgação

O museu, mantido pela Secretaria Municipal da Cultura, completará 90 anos em 2024.

Maxwell possui obras em acervos de instituições de peso, como o Reina Sofia, de Madri, o Museu de Arte Contemporânea de Lyon, o Pérez Art Museum de Miamie e o Guggenheim de Abu Dhabi.

TELINHA

O ator Thiago Martins, que será um dos dos protagonistas de "Família É Tudo", prestigiou o lançamento da nova novela das sete da Globo, na semana passada. As atrizes Nathalia Dill e Ramille, intérpretes de Vênus e Andrômeda, respectivamente, compareceram ao evento, que foi realizado na cidade cenográfica onde é gravada a trama, no Rio de Janeiro. Os atores Lucy Ramos, Raphael Logam e Rafa Kalimann, que formam o trio de vilões do folhetim, passaram por lá.