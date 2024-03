A Companhia Nova de Teatro apresentará a peça "Um Grito no Escuro" em Berlim. A atriz Carina Casuscelli encena o solo multimídia, que aborda a ditadura militar (1964-1985) no Brasil a partir do olhar de mulheres que foram presas e torturadas no período.

A atriz Carina Casuscelli encena a peça 'Um Grito no Escuro' - Henrique Oda/Divulgação

A dramaturgia e direção é de Lenerson Polonini. "Em um momento no qual o autoritarismo cresce no mundo, ameaçando democracias e a liberdade de expressão, é fundamental que a arte apresente reflexões críticas e poéticas sobre os acontecimentos de nosso tempo, alertando sobre o quão corrosivos são os regimes populistas totalitários", diz ele.

A peça estreou no ano passado no La MaMa Experimental Theatre Club, em Nova York. Também já foi apresentada em um festival no Uruguai. A encenação em Berlim ocorrerá nos dias 25 e 26 deste mês, no Ballhaus Prinzenallee.

As apresentações fora do Brasil são parte do projeto de internacionalização do grupo de teatro, que também desenvolve espetáculos sobre imigração e refúgio.

A encenação na Alemanha conta com apoio do Goethe Institut e do Instituto Guimarães Rosa (IGR), por meio do Embaixada do Brasil em Berlim.

LUZ E SOMBRA

Os fotojornalistas Lalo de Almeida, da Folha, e Luciano Candisani, colaborador da revista National Geographic, receberam convidados na abertura da mostra "Água Pantanal Fogo", no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, na semana passada. A mostra reúne fotografias dos dois tiradas na região do Pantanal. O diretor e fundador do festival É Tudo Verdade, Amir Labaki, passou por lá. O ator Leopoldo Pacheco e a produtora cultural Bel Gomes compareceram.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH