A Companhia Nova de Teatro apresentará a peça "Apátridas" na Índia.

O espetáculo, que aborda situações de pessoas que não têm a sua nacionalidade reconhecida por nenhum país, irá abrir o International Theatre Festival of Kerala (Festival Internacional de Teatro de Kerala), no distrito de Thrissur, na próxima sexta (9) e no sábado (10).

Atores de "Apátridas" (da esq. para a dir): Carina Casuscelli, Jacqueline Durans, Isidro Sanene e Miguel Kalahary - Divulgação

O grupo já apresentou a montagem na Itália, no Irã e no Iraque.

"Apátridas" tem direção de Lenerson Polonini e dramaturgia de Carina Casuscelli. A temática da migração e do refúgio é um tema constante do grupo.

PÁGINAS

O ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues recebeu convidados no lançamento de sua biografia, "Roberto Rodrigues, o Semeador – Quem Planta Colhe!", escrita pelo jornalista Ricardo Viveiros. O evento ocorreu na noite de segunda-feira (5), na Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), na capital paulista. O secretário municipal de Relações Internacionais de São Paulo, Aldo Rebelo e o secretário estadual de Agricultura de SP, Guilherme Piai Filizzola, prestigiaram a ocasião. O empresário Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, esteve lá.