O Ministério da Cultura (MinC) diz que o Governo de São Paulo é o único estado que teve problemas com a organização da ida de sua delegação a Brasília para participar da Conferência Nacional da Cultura, promovida pela pasta, entre os dias 4 e 8 de março

Os bilhetes aéreos de ida, adquiridos pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, têm previsão de chegada para o fim do primeiro dia de evento. A pasta teria se recusado a mudar as passagens e, por isso, um grupo de delegados que integram a comitiva foi à Justiça.

A ministra da Cultura Margareth Menezes na inauguração da pasta em janeiro de 2023, em Brasília - Reuters

A juíza Maricy Maraldi, da 10ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, concedeu um pedido de liminar e determinou que o governo paulista remarque os bilhetes.

O MinC afirma, em nota, que "todos os estados, sem exceção, estão organizando a vinda de suas delegações" e que São Paulo "é o único estado que está com essa situação". "É compreensível que a delegação de São Paulo esteja se sentindo prejudicada", diz ainda.

As secretarias estaduais apenas pagam os bilhetes aéreos, enquanto as despesas com hospedagem, alimentação e transporte em Brasília são de responsabilidade da pasta comandada por Margareth Menezes.

Procurada pela coluna, o governo Tarcísio de Freitas disse que, "após o Ministério da Cultura alterar parte da agenda do evento, se responsabilizou pelas passagens dos delegados que seriam afetados pelas mudanças". E que não houve necessidade de remarcação pela pasta estadual, negando "qualquer prejuízo aos participantes".

O MinC, em resposta, afirma que a data do evento foi divulgada "com muita antecedência". "Muitos estados aguardaram a programação oficial para comprar as passagens, para justamente ter uma segurança e programar ali, com clareza, qual horário suas delegações iam chegar".

O ministério chegou a custear as passagens de um grupo de 16 delegados setoriais que foram escolhidos para um encontro já no primeiro dia. "A pasta se dispôs a arcar com este custo, mesmo sem ter nenhum tipo de obrigação legal para isso", segue a nota.

"Naturalmente, era do nosso desejo que toda a delegação do estado de São Paulo conseguisse estar aqui desde o começo, mas nós já estamos abrindo uma excepcionalidade no intuito de garantir a maior representatividade da conferência, arcando com o custo desses 16", finaliza.

