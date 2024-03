O cantor e compositor Chico Buarque se manifestou nesta sexta-feira (1º) sobre a guerra promovida por Israel na Faixa de Gaza. A declaração, breve, foi feita por meio das redes sociais do artista.

"Quero me juntar às vozes que denunciam o genocídio de palestinos em Gaza", escreveu o artista.

Chico Buarque apresenta show de sua turnê no Tokio Marine Hall, em São Paulo - Eduardo Knapp - 2.mar.2023/Folhapress

Ainda que sem citar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nominalmente, Chico está em consonância com declarações feitas pelo petista nos últimos dias e com o posicionamento adotado pelo Brasil.

No início deste ano, o governo brasileiro apoiou a denúncia da África do Sul à Corte Internacional de Justiça da ONU para apurar a acusação de que Israel comete genocídio contra o povo palestino em Gaza.

Nesta sexta, Lula classificou o conflito como uma "carnificina" e pediu o fim da "matança" durante Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que ocorre em São Vicente e Granadinas. Antes, o presidente já havia afirmado que "se isso não é genocídio, eu não sei o que é".

A publicação feita por Chico Buarque foi acompanhada por um frame do vídeo que mostrou centenas de palestinos correndo para o entorno de caminhões de ajuda humanitária, na quinta-feira (29), antes de serem alvejados por tropas israelenses.

As imagens foram divulgadas por militares de Israel após Tel Aviv ser acusada pelo Hamas de disparar contra mais de 110 civis que buscaram o auxílio.

Tel Aviv argumentou que os tiros de seus militares, acuados, teriam matado somente cerca de dez civis e que a maior parte das mortes e ferimentos foi causada pela aglomeração e pelos saques aos caminhões, que teriam levado a atropelamentos e pisoteamentos.

Um dia após os relatos das mortes, o Itamaraty voltou a criticar as ações de Israel no território palestino, empregando alguns de seus termos mais duros desde o início do conflito, como mostrou a Folha.

"O governo Netanyahu volta a mostrar, por ações e declarações, que a ação militar em Gaza não tem qualquer limite ético ou legal", escreveu a pasta do governo Lula em nota na manhã desta sexta.

Na nota, o Ministério das Relações Exteriores, comandado por Mauro Vieira, disse que "as aglomerações em torno dos caminhões que transportavam ajuda humanitária demonstram a situação desesperadora a que está submetida a população civil da Faixa de Gaza e as dificuldades para obtenção de alimentos no território".

O Itamaraty voltou a criticar duramente o governo do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, com o qual as relações do Brasil se deterioraram após o presidente Lula, em viagem à Etiópia, comparar as ações de Israel em Gaza ao Holocausto nazista de Adolf Hitler.

O petista foi declarado "persona non grata" por Israel, e Bibi, como o premiê é conhecido, disse que o brasileiro cruzou uma linha vermelha.

TABLADO

As atrizes Camila Pitanga e Ana Flavia Cavalcanti prestigiaram a abertura da 9ª edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, a MITsp, que ocorreu no Sesc Pinheiros, na capital paulista, na noite de quinta-feira (29). O diretor Daniel Alvim e a atriz Helena Ranaldi também compareceram.