O presidente do Banco Central, Roberto Campos, se encontrou com os prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e de São Paulo, Ricardo Nunes, no condomínio Fazenda Boa Vista, em São Paulo.

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no escritório do BC em São Paulo - Adriano Vizoni/Folhapress

VIZINHANÇA

Campos tem casa lá, e passou na residência de um de seus vizinhos, o médico Claudio Lottenberg, onde ocorreria um encontro de empresários com Ricardo Nunes.

HORA MARCADA

A assessoria do BC afirma que ele foi embora antes do debate de Nunes com os outros convidados, já que não pode participar de atos de campanha eleitoral.

FONE

A banda O Grilo - Marina Vancini/Divulgação

A banda O Grilo vai lançar no próximo dia 4 o seu novo single, "Seja Quem Você Quiser". Produzida por Jean Dolabella e Hugo Silva, a faixa antecede o novo álbum do grupo, intitulado "Tudo Acontece Agora", que será lançado em abril. O quarteto, que já se apresentou em festivais como Rock in Rio e Lollapalooza, fará uma turnê, com o show de estreia marcado para o dia 3 de maio, no Rio de Janeiro.