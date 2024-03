O viaduto do Chá, no centro de São Paulo, será reformado. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), aprovou a obra em reunião com sua equipe na quarta-feira (20).

A licitação será lançada em abril e a previsão é de que o novo viaduto fique pronto em 14 meses, por um custo de R$ 30 milhões. As reformas têm a finalidade de conter infiltrações, melhorar o calçamento e modernizar também o entorno da praça do Patriarca e do Theatro Municipal.

Viaduto do Chá, na região central de São Paulo - Danilo Verpa/Folhapress

Na reunião foi escolhido inclusive o novo piso do viaduto: as pedras portuguesas serão substituídas por placas de mármore brasília, de tom avermelhado, e pelo acinzentado mármore andorinha.

Aos 131 anos, o viaduto do Chá foi construído para conectar as duas margens do rio Anhangabaú. Construções como estas foram feitas no contexto de expansão da cidade, que passou de 65 mil habitantes em 1890 para 240 mil no início do século 20.

A reforma vem na sequência de outra, a do viaduto Santa Ifigênia, e se soma a outras 249 pontes, viadutos e passarelas que estão passando por obras.

