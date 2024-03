O diretor Sérgio Ferrara vai estrear neste sábado (16), no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, a peça "Estudo para Fantasmas", do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen. O espetáculo será o primeiro da recém-criada Companhia do Núcleo de Imersão Teatral (NIT), grupo idealizado por ele e que reúne artistas, psicólogos e profissionais de diferentes áreas em estudos multidisciplinares.

Pesquisador da obra de Ibsen, Ferrara afirma que o autor foi um dos primeiros a defender o protagonismo da mulher para fazer suas escolhas e exercer a sua identidade "diante de uma sociedade machista e repressora".

Cena da peça 'Estudos para Fantasma', de Ibsen - Divulgação

Escrito em 1881, o texto acompanha Helena Alving, interpretada na montagem pela atriz Clau Carvalho. Obrigada a se casar com um homem escolhido pelo seu pai, a personagem se angustia ao não conseguir viver da forma que gostaria.

"Eu queria trazer um debate sobre essa moral religiosa, que ainda temos muito forte hoje, e a ética do desejo. Muitas vezes, as pessoas são reprimidas por imposições da sociedade e deixam de realizar os seus desejos", diz Sérgio Ferrara.

Para ele, o assunto segue atual, especialmente quando se olha para os casos de feminicídio no Brasil. "É um absurdo."

Ferrara já encenou outras obras de Ibsen, como "Inimigo do Povo", "Imperador e Galileu" e "A Dama do Mar".

"Estudo para Fantasma" ficará em cartaz até 28 de abril.

ESTATUETA

Grace Gianoukas recebeu o troféu de melhor atriz do júri de São Paulo na 34ª edição do Prêmio Shell de Teatro. O cantor Chico César compareceu à cerimônia de premiação na noite de terça-feira (12), no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. A atriz Alessandra Maestrini e a diretora e dramaturga Denise Stoklos prestigiaram o evento.