A Cia Os Crespos voltará a encenar, neste final de semana, a peça infanto-juvenil "De Mãos Dadas com Minha Irmã". Desta vez, a exibição contará com trilha sonora executada ao vivo pelo bloco afro Ilú Obá de Min, tradicional do Carnaval paulistano.

Serão três apresentações no Sesc Vila Mariana, em São Paulo.

A Cia Os Crespos apresenta a peça 'De Mãos Dadas com Minha Irmã' - Mariana Ser/Divulgação

O espetáculo narra a história da heroína Obá, interpretada pela atriz Lucelia Sergio, que precisa salvar o seu povo da seca. Ela também assina o texto, e a direção é de Aysha Nascimento.

A montagem é baseada na mitologia africana Iorubá. A protagonista interage com projeções animadas de personagens. A narração foi feita pela atriz Léa Garcia antes de sua morte.

Também participam da peça, fazendo a voz em off de alguns personagens os artistas Ailton Graça, Alzira Espíndola, Fabiana Cozza, Flávio Rodrigues, Ayô Tupinambá, entre outros.

ELAS POR ELAS

A procuradora-geral do estado de São Paulo, Inês Coimbra, e a ex-ministra e atual secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, foram homenageadas na terceira edição do Prêmio Mulheres Exponenciais, promovido pelo grupo Esfera Brasil, na noite de terça-feira (12). A advogada Gabriela Araujo compareceu ao evento, que foi realizado no Solar Fábio Prado, em São Paulo.

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH