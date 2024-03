O vereador Rinaldi Digilio (União Brasil) diz que irá pagar R$ 100 mil com recursos próprios para a realização da cerimônia de entrega do título de cidadã paulistana à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no Theatro Municipal de São Paulo.

O evento está marcado para a noite desta segunda-feira (25). Decisão judicial da última sexta-feira (22) proibiu que o evento fosse realizado no teatro, sob pena de multa de R$ 50 mil caso a determinação não seja cumprida.

Michelle Bolsonaro durante evento em Brasília - Gabriela Biló - 21.mar.2023/Folhapress

Normalmente, cerimônias deste tipo ocorrem na própria Câmara. O Theatro Municipal foi cedido pela gestão de Ricardo Nunes (MDB). Na solicitação, o vereador afirmou que o espaço legislativo não comportaria o número de convidados.

"O vereador Rinaldi Digilio, autor da homenagem, decidiu pagar o aluguel do Theatro Municipal no valor de R$ 100 mil com recursos próprios para a realização da sessão solene desta segunda-feira. Em paralelo, a Câmara Municipal de São Paulo segue discutindo judicialmente o caso", diz a Casa, em nota.

Como mostrou a coluna, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Fernando Antonio Torres Garcia, manteve a decisão judicial que proíbe a realização da cerimônia no local.

Ele rejeitou pedido da Câmara que pedia anulação da determinação anterior. O magistrado disse que "o presidente do Tribunal de Justiça não tem competência para sustar os efeitos da ordem jurisdicional emanada de órgão de segunda instância".

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) foi à Justiça para pedir a prisão de Nunes caso a cerimônia de entrega do título seja mantida no Theatro Municipal.

A parlamentar também solicitou que o vereador Rinaldo Digilio e o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União), sejam detidos, caso participem da cerimônia.

"Observa-se que os agravados estão se recusando a cumprir a r. decisão liminar, com fortes indícios de que haverá o cometimento do crime de desobediência de por descumprimento de decisão judicial, previsto no art. 330 do Código Penal", diz a petição, protocolada por Hilton na tarde desta segunda.

Milton Leite, em nota, diz que a deputada "age com oportunismo". "A decisão judicial proferida na última sexta-feira prevê o pagamento de multa de R$ 50 mil caso a sessão solene seja mantida no Theatro Municipal de São Paulo. Não há que se falar em desobediência", rebate o parlamentar.