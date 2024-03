O jornalista Ricardo Kotscho vai ministrar uma aula magna na USP (Universidade de São Paulo) ao lado de sua filha e de sua neta, também jornalistas, Mariana Kotscho e Laura Kotscho.

O jornalista Ricardo Kotscho, que foi repórter especial da Folha em diversas ocasiões - Eduardo Knapp/ - 20.fev.2018/Folhapress

O evento, intitulado "O Jornalismo pelo Olhar de Três Gerações", será aberto ao público e ocorrerá no próximo dia 18, no auditório Freitas Nobre, na Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP, a partir das 19h30.

Kotscho, atualmente colunista do UOL, trabalhou em veículos como Folha, O Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil, Rede Globo e TV Bandeirantes. Ele também foi secretário de Imprensa no início do governo Lula, de 2003 a 2004.

Mariana é comentarista do Bem Estar, da TV Globo, e foi a criadora do programa Papo de Mãe, exibido na TV Brasil e na TV Cultura. Laura seguiu os passos do avô e da mãe, e trabalha no ICL Notícias.

TABLADO

O ator Guilherme Weber recebeu convidados na estreia da peça "Agora Tudo Era Tão Velho — Fantasmagoria IV" na 9ª edição da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, a MITsp. A sessão ocorreu no Sesc Consolação, na capital paulista, na semana passada. A atriz Mariana Ximenes prestigiou o evento. O diretor da montagem, Felipe Hirsch, esteve lá.