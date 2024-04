A mais nova obra da série "Pelé Beijoqueiro", que tem feito sucesso na Feira Internacional do Livro de Bogotá (FilBo) ao trazer uma fotomontagem que une o Rei do Futebol ao escritor colombiano Gabriel García Márquez, será reproduzida nas ruas da capital colombiana.

De autoria do artista brasileiro Luis Bueno, a fotomontagem foi prestigiada por Lula (PT) e pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na noite de quarta-feira (17). Os dois posaram em frente ao lambe-lambe e atraíram uma multidão enquanto o momento era capturado, segundo relatos feitos à coluna.

Os presidentes Lula e Gustavo Petro em frente à obra da série "Pelé Beijoqueiro", de Luis Bueno, que une Pelé a Gabriel García Márquez, em Bogotá - @lulaoficial no Instagram

Uma réplica da obra em tamanho reduzido, emoldurada e assinada pelo artista, foi entregue pelo petista ao seu homólogo colombiano. A oferta do presente e a inauguração da obra ocorreram no mesmo dia em que se completou uma década desde a morte de Gabo.

A fotomontagem que uniu Pelé ao escritor foi feita a pedido da Embaixada do Brasil em Bogotá, por ocasião do evento literário, e conta com apoio do Instituto de Cultura Brasil-Colômbia (Ibraco). Ao longo de quarta-feira, diversas pessoas posaram para selfies em frente à criação e fizeram elogios a ela.

"A arte de Luis Bueno é muito comunicativa, e seu lambe-lambe, ao promover o encontro, fictício, mas cheio de significado, entre dois craques de nossas culturas acaba representando o bom momento das relações Brasil-Colômbia", afirma o embaixador do Brasil em Bogotá, Paulo Estivallet de Mesquita.

"É também uma presença na paisagem bogotana que ultrapassa a programação da FilBo. De certa maneira, simboliza que este é um ano de grandes possibilidades de divulgação cultural do Brasil na Colômbia", completa o diplomata.

Lambe-lambe da série "Pelé Beijoqueiro", de Luis Bueno, que une Pelé a Gabriel García Márquez, na entrada do pavilhão do Brasil na Feira do Livro de Bogotá - Divulgação

Além da parede situada na entrada do pavilhão do Brasil na Feira do Livro, a obra será colada numa área interna do Ibraco e em um muro próximo à praça República Federativa do Brasil, no bairro de Santa Bibiana. O Centro Cultural Gabriel García Márquez, em La Candelaria, e a Biblioteca Pública Gabriel García Márquez, localizada na região periférica de El Tunal, também receberão o lambe-lambe.

Iniciada em 2010, a série "Pelé Beijoqueiro" se consagrou por retratar o Rei do Futebol distribuindo beijos em diferentes personalidades, como Monalisa, David Bowie, Maradonna, Bob Dylan e, mais recentemente, o cantor de tango Carlos Gardel, por iniciativa da embaixada brasileira em Buenos Aires.

Na fotografia original, que serve de base ao trabalho de Bueno, Pelé dá um beijo no rosto do boxeador Muhammad Ali, nos Estados Unidos, por ocasião de seu jogo de despedida dos gramados, em 1977.

O trabalho já foi exposto em muros de cidades como Londres, Santiago, Nova York, Paris, São Paulo e Rio de Janeiro. A ilha de Marajó, no Pará, também recebeu um exemplar.