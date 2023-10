A Embaixada do Brasil em Buenos Aires ganhou uma obra da série "Pelé Beijoqueiro", de autoria do artista brasileiro Luis Bueno, em sua fachada. Célebre por retratar o Rei do Futebol distribuindo beijos em diferentes personalidades, por meio de fotomontagens, a versão argentina do lambe-lambe une Pelé ao cantor de tango Carlos Gardel.

Obra da série "Pelé Beijoqueiro", instalada em edifício da Embaixada do Brasil em Buenos Aires, retrata Pelé e Gardel - @buenocaos no Instagram

A iniciativa foi pensada para celebrar os 200 anos de amizade entre Brasil e Argentina, e tem atraído fãs interessados em fazer selfies. Até mesmo o embaixador brasileiro no país, Julio Glinternick Bitelli, fez um registro.

Na fotografia original, que serve de base ao trabalho de Luis Bueno, Pelé dá um beijo no rosto do boxeador Muhammad Ali, nos Estados Unidos, por ocasião de seu jogo de despedida dos gramados, em 1977.

O trabalho já foi exposto em muros de cidades como Londres, Santiago, São Paulo e Rio de Janeiro. A ilha de Marajó, no Pará, também recebeu um exemplar.

Durante sua passagem por Buenos Aires, Bueno instalou uma versão em preto e branco de Pelé e Gardel na entrada do Instituto Guimarães Rosa, instituição de divulgação da cultura brasileira e da língua portuguesa vinculada ao Ministério das Relações Exteriores.

NOVO MASCARADO

O ator José Loreto em ensaio no Memorial da América Latina, em São Paulo - Juliano Simões/Divulgação

Após emplacar dois grandes sucessos na Globo, as novelas "Pantanal" e "Vai na Fé", José Loreto já se prepara para um novo desafio na emissora. Ele será o novo jurado do reality The Masked Singer. "Estou muito animado e quero me divertir", diz ele à coluna. Além disso, Loreto começou a gravar na quinta (19), em São Paulo, o seu novo projeto como ator: uma série para o streaming em que interpretará um jogador. Para o papel, Loreto tingiu o cabelo de loiro e ganhou tatuagens falsas, como as mostradas na foto acima. "Eu estou no momento, talvez, mais próspero e feliz da minha carreira", diz.